Форма заявок на wordpress

Нужен каталог продукции, 10 разделов, 350-400 продуктов. По сути это как сайт-каталог, но с возможностью работать оффлайн, из папки. С активной навигацией, с кликабельными элементами, разворачивающимеся списками,ссылками из одного раздела в другой, возможностью ...