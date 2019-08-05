Форма заявок на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок278 просмотров

Сделать форму заполнения заявок наподобие как в файле

Сделать выбор (загрузка скана/фото документов или заполнить заявку вручную)

Нужно управление заявками через админку (статус оплачена или нет и тд.)

Подключить яндекс оплату

Статус оплаченных отправлять сообщением в telegram

И сделать возможность посетителям проверять свои заявки (посредством присвоения генерированного кода или что то подобное)

Предлагайте сумму, сроки исполнения.

WordPress
6 лет назад
seobot
Ганжа 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров