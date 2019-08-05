Требуется программист Front-end, то есть разработчик пользовательских интерфейсов. Это вакансия не на постоянной основе, срок работы ограничивается сроком выполнения проекта (примерно 2 месяца работы). Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года. ...
Форма заявок на wordpress
Сделать форму заполнения заявок наподобие как в файле
Сделать выбор (загрузка скана/фото документов или заполнить заявку вручную)
Нужно управление заявками через админку (статус оплачена или нет и тд.)
Подключить яндекс оплату
Статус оплаченных отправлять сообщением в telegram
И сделать возможность посетителям проверять свои заявки (посредством присвоения генерированного кода или что то подобное)
Предлагайте сумму, сроки исполнения.
Заявки фрилансеров
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