PHP REST Coder

Привет. Срочно нужен PHP программист для интеграции простого REST API. Скорее всего нужно будет ещё немного jQurey или AJAX. Задача не сложная. Но нужно посмотреть API пример работы похожей страницы и быстренько сделать продукт.

Думаю за 1-2 дня можно спокойно сделать. Задание не сложное но нужен внимательный человек, и с мозгами.

Вот первая проверка на внимательность.

Для того что б убедиться что Вы прочли это сообщение напишите результат к этому уравнению - 3-1/2=??

Присылайте примеры предыдущих работ.