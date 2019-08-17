Доработка приложения

Приложение является инструментом управления HR процессами для компаний среднего и крупного бизнеса.

Портал является основным инструментом управления процессами персонала в компании-пользователе, как для сотрудника, так и для руководства.

Приложение готово на 75-80%. Разработчик, который его разрабатывал не сможет продолжить работу (по личным обстоятельствам) и сейчас необходимо доработать часть функционала из ТЗ и пофиксить небольшой скоуп правок уже реализованного функционала.

Стэк: Vue.js, Node.js

В команде проекта: QA и DevOps.

При обоюдно комфортном взаимодействии возможно дальнейшее сотрудничество на развитие продукта (сразу послы релиза MVP).

Детали (ТЗ, оставшийся скоуп для разработки, скоуп правок и прочая информация о проекте) в личных сбщ. + СТОИМОСТЬ договорная