Окончить переход с PHP 5.3 на PHP 7.3

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Окончить переход с PHP 5.3 на PHP 7.3 самописа (сервис для вебмастеров - около 50 инструментов). Разраб начал делать, но сказал, что не сможет продолжить. Нужно доделать на тестовом домене + перенести на прод. Ссылку кандидатам. Бюджет 30$.

Оплата по факту через Webmoney. Ваша стоимость. 

Антибот: 8+17=?

PHP
6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

webgo
38 лет
14 лет в сервисе
Был
15 минут назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Отличный специалист. Справился с переездом и оптимизацией кода менее чем за сутки. Однозначно рекомендую.
хороший работодатель, всегда отвечает, задачи ставит, с оплатами проблем не было

Заявки фрилансеров

webgo
38 лет
14 лет в сервисе
Был
15 минут назад
6 лет назад