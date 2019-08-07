Приложение является инструментом управления HR процессами для компаний среднего и крупного бизнеса. Портал является основным инструментом управления процессами персонала в компании-пользователе, как для сотрудника, так и для руководства. Приложение ...
Окончить переход с PHP 5.3 на PHP 7.3
Окончить переход с PHP 5.3 на PHP 7.3 самописа (сервис для вебмастеров - около 50 инструментов). Разраб начал делать, но сказал, что не сможет продолжить. Нужно доделать на тестовом домене + перенести на прод. Ссылку кандидатам. Бюджет 30$.
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