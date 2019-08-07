Окончить переход с PHP 5.3 на PHP 7.3 самописа (сервис для вебмастеров - около 50 инструментов). Разраб начал делать, но сказал, что не сможет продолжить. Нужно доделать на тестовом домене + перенести на прод. Ссылку кандидатам. Бюджет 30$.

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