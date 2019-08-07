webgo

Рустам Трубников webgo

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 часов назад
Создание сайтов Laravel, Nestjs, поддержка

Нацелен создавать удобные, быстрые и понятные модули. Моя миссия принести комфорт нашему клиенту. Я всегда помогу вам с советом, поделюсь своим опытом.

Laravel

Nestjs

Magento 1/2;

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Shnizel
39 лет
10 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Перенос проекта с одного сервера на другой
MagentoPHP
Справился с задачей, все хорошо
все хорошо
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Окончить переход с PHP 5.3 на PHP 7.3
PHP
Отличный специалист. Справился с переездом и оптимизацией кода менее чем за сутки. Однозначно рекомендую.
хороший работодатель, всегда отвечает, задачи ставит, с оплатами проблем не было
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
#873
Тестирование сайтов
нет отзывов
#642
Интернет-магазины
нет отзывов
#1177
Системы управления (CMS)
нет отзывов
#1215
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1710
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
#3423
HTML-верстка
нет отзывов
#4407
Показать все услуги