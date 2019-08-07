Создание сайтов Laravel, Nestjs, поддержка
Нацелен создавать удобные, быстрые и понятные модули. Моя миссия принести комфорт нашему клиенту. Я всегда помогу вам с советом, поделюсь своим опытом.
Laravel
Nestjs
Magento 1/2;
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Портфолио
- Интернет магазин косметики286 просмотров
- Интернет магазин Мангалов357 просмотров
- Сеть удобный магазинов309 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
MagentoPHP
Справился с задачей, все хорошо
Ответный отзыв
все хорошо
$30
10 баллов
6 лет назад
PHP
Отличный специалист. Справился с переездом и оптимизацией кода менее чем за сутки. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
хороший работодатель, всегда отвечает, задачи ставит, с оплатами проблем не было
Веб-программирование
2 отзыва
от $200
#873
Тестирование сайтов
нет отзывов
#642
Интернет-магазины
нет отзывов
#1177
Системы управления (CMS)
нет отзывов
#1215
Наполнение сайтов
нет отзывов
#1710
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
#3423
HTML-верстка
нет отзывов
#4407