Нужен перевести текст с рус на анг, и наоборот

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Закрыт9 заявок307 просмотров

Нужно перевести пару страниц,  маленький сайт и пару статей. Направление техническое. В будущем будет еще статьи

5 лет назад
webgo
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Заявки фрилансеров

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