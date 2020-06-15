Перевод с русского на немецкий

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Закрытнет заявок576 просмотров

Добрый день!

Нужно перевести текст с описанием деятельности школы искусств. Часть текста с терминами из области искусства. где-то 10к знаков. Самый сложный участок текста:

"Художественное отделение.

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы эстетического освоения мира и ориентации в пространстве культуры.

Художественное развитие осуществляется в процессе художественного творчества.

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительное восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

Формы обучения групповые и индивидуальные.

Описание занятий:

I.

Занятия для дошкольников 3-5 лет.

Занятия проводятся по программе «Развитие» Учебного центра им. Л.А.Венгера. Программа разработана автором  - художником в сотрудничестве с психологами и педагогами. В процессе обучения дети осваивают основы живописи, графики и композиции, учатся пользоваться различными техниками и материалами, пробуют себя в разных жанрах изобразительного искусства..."

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5 лет назад
guest_15924682375678
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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