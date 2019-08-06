Специалист по Drupal, сменить тему сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

Необходимо сменить тему сайта без потери его функциональности. 

Сайт сделан на  Drupal. 

Не устраивает корявое меню в мобильной версии сайта.

Drupal
6 лет назад
gogamakarov
55 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров