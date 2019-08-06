Исправить глюк с галереей в WP

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Плагин галереи Final Tiles Grid

Перестали увеличиваться фотки при клике на галерею (открывается лайтбокс и крутится лоадер). Ошибок js при этом нет.

Раньше работало на основной версии и не работало на других языках (альбом в галерее тот же). Теперь и в основной версии половина фоток не увеличивается.

Ссылку скину в личку.