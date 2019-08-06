Исправить глюк с галереей в WP

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Закрыт6 заявок128 просмотров

Сайт на WordPress 

Плагин галереи Final Tiles Grid 

Перестали увеличиваться фотки при клике на галерею (открывается лайтбокс и крутится лоадер). Ошибок js при этом нет.

Раньше работало на основной версии и не работало на других языках (альбом в галерее тот же). Теперь и в основной версии половина фоток не увеличивается.  

Ссылку скину в личку. 

JavaScriptWordPress
6 лет назад
yaroslavsidorov
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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