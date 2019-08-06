Нужно на самописном сайте добавить форма заказа

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Закрыт8 заявок214 просмотров

Здравствуйте. Нужен добавить на самописный сайт форма заказа, как на этом сайте 

http://msc-plitka.ru 

Чтобы смогли выбрать цвет, количество товара.  

Предлагайте вариант с корзиной и без (вместо добавить в корзину было Заказать и выводилось корзина)

6 лет назад
shiryaevarkadiy
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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