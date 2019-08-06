Категория с отдельным дизайном и меню WooCommerce

Есть сайт woweuboost.com

Нужно:

Сделать, по сути, другую подверсию сайта. У неё немного модифицированный дизайн (другие цвета, шрифты, но та же логика элементов). Другая главная страница с другим оформлением, различные товары и категории товаров.

Однако, общая база заказов и товаров, просто показываются только категории для выбранной пользователем версии сайта. Общий домен, платежка и все технические части.

Где-то под шапкой добавить переключатель версий с одной на другую.

Как именно это будет работать обсудим