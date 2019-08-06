Развернуть кошельки альткоинов и написать API proxy приложение для общения с нимиЦель: получить единый набор методов и сигнатур для работы с кошельками альткоинов:

USDT

EOS

DASH

Stellar

Bitcoin Cash

Litecoin

XRP

Каждая нода состоит из двух ключевых компонентов: wallet и API-прокси.

Собираться должно через Docker-compose.

Каждый wallet-proxy сделан в виде отельного микросервиса.

Приложение должно быть выполнено на Express.

Набор функций:

Создание нового адреса / кошелька

Получение всех адресов / кошельков

Получение общего баланса кошелька / всех кошельков на ноде

Получение баланса адреса/кошелька

Получение списка транзакций

Отправка средств

Подробное описание API calls и возвращаемых ответов предоставим после утверждения.