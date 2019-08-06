Развернуть кошельки альткоинов и написать API proxy

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка178 просмотров

Развернуть кошельки альткоинов и написать API proxy приложение для общения с нимиЦель: получить единый набор методов и сигнатур для работы с кошельками альткоинов: 

USDT 

EOS 

DASH 

Stellar 

Bitcoin Cash 

Litecoin 

XRP 

Каждая нода состоит из двух ключевых компонентов: wallet и API-прокси. 

Собираться должно через Docker-compose. 

Каждый wallet-proxy сделан в виде отельного микросервиса.  

Приложение должно быть выполнено на Express.  

Набор функций: 

Создание нового адреса / кошелька 

Получение всех адресов / кошельков 

Получение общего баланса кошелька / всех кошельков на ноде 

Получение баланса адреса/кошелька 

Получение списка транзакций 

Отправка средств 

Подробное описание API calls и возвращаемых ответов предоставим после утверждения. 

Docker
6 лет назад
petyxovkonstanti
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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