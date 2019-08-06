Основные функции хранилища: - парсинг - хранение данных о файле - выдача данных по api Нужно пофиксить небольшие текущие баги, и добавить новый функционал. Подробности в переписке. Оплата 20$/час
Развернуть кошельки альткоинов и написать API proxy
Развернуть кошельки альткоинов и написать API proxy приложение для общения с нимиЦель: получить единый набор методов и сигнатур для работы с кошельками альткоинов:
USDT
EOS
DASH
Stellar
Bitcoin Cash
Litecoin
XRP
Каждая нода состоит из двух ключевых компонентов: wallet и API-прокси.
Собираться должно через Docker-compose.
Каждый wallet-proxy сделан в виде отельного микросервиса.
Приложение должно быть выполнено на Express.
Набор функций:
Создание нового адреса / кошелька
Получение всех адресов / кошельков
Получение общего баланса кошелька / всех кошельков на ноде
Получение баланса адреса/кошелька
Получение списка транзакций
Отправка средств
Подробное описание API calls и возвращаемых ответов предоставим после утверждения.
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