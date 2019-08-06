Интеграция платежки WayForPay

В принципе из названия все ясно. Есть форма заказа, человек выбирая определенные опции формирует цену заказа, после этого его личные данные, цену и еще некоторые параметры нужно передать платежке которая выполнена в виде всплывающего виджета. Вот их апи: https://wiki.wayforpay.com/pages/viewpage.action?pageId=852091

Нам нужна именно интеграция виджета в пределах сайта, без перехода на сторонний сайт. Жду ваших заявок, цену пожалуйста предлагайте сами.