Модуль доставки СДЭК для Amiro.CMS

Для Amiro.CMS версии 7.0.2 необходимо разработать модуль доставки СДЭК.— Разработка модуля для доставки по типу дверь-склад, т. е. расчет доставки производится по обязательным параметрам https://confluence.cdek.ru/pages/viewpage.action?pageId=15616129 до выбранного пользователем ПВЗ на странице оформления заказа;

— На странице оформления заказа необходимо добавить вариант доставки "Служба доставки СДЭК по России до пункта выдачи заказов" через модуль Amiro.CMS "Доставка", делается штатными средствами с новыми полями: Ф.И.О. получателя полностью, Комментарии, Адрес ПВЗ СДЭК и карта с точками ПВЗ (см. вложение);

— Карта с ПВЗ должна выглядеть как на виджете https://www.cdek.ru/clients/widget.html , но без элементов фильтрации (выбор способов доставки, варианты расчета, опция примерки) и как показано на скрине;

— При выборе нужного ПВЗ информация о нем должна подставляться в текстовое поле "Адрес ПВЗ СДЭК" и передаваться штатными средствами Amiro.CMS в модуль заказов и почтовые уведомлений (adm/cust) со стоимостью и примерными сроками, кроме того информация о стоимости доставки должна подставляться в штатное поле с информацией о доставке на странице оформления заказа и добавляться к общей стоимости заказа для оплаты любыми платежными драйверами системы;

— Информация о заказа после его оплаты (в админке такой заказ получает определенный статус автоматически или же вручную администратором магазина) должна передаваться в ЛК на стороне СДЕКа https://confluence.cdek.ru/pages/viewpage.action?pageId=15616129 , где создается заказ и генерируются данные согласно скрину и документации (раздел создания заказа).

Документация со стороны доставки https://www.cdek.ru/clients/integrator.html

Документация со стороны Amiro.CMS http://manual.amiro.ru/

Верстка на сторне клиента Bootstrap v3.3.4