Необходимо написать модуль для ERPNext 10.х для формирования счета фактуры и накладной в формате XLSX а не PDF. Модуль должен ставится без правки оригинального кода, должен добавлять значет Екселя возле PDF, при нажатии на ...
Модуль доставки СДЭК для Amiro.CMS
Для Amiro.CMS версии 7.0.2 необходимо разработать модуль доставки СДЭК.— Разработка модуля для доставки по типу дверь-склад, т. е. расчет доставки производится по обязательным параметрам https://confluence.cdek.ru/pages/viewpage.action?pageId=15616129 до выбранного пользователем ПВЗ на странице оформления заказа;
— На странице оформления заказа необходимо добавить вариант доставки "Служба доставки СДЭК по России до пункта выдачи заказов" через модуль Amiro.CMS "Доставка", делается штатными средствами с новыми полями: Ф.И.О. получателя полностью, Комментарии, Адрес ПВЗ СДЭК и карта с точками ПВЗ (см. вложение);
— Карта с ПВЗ должна выглядеть как на виджете https://www.cdek.ru/clients/widget.html , но без элементов фильтрации (выбор способов доставки, варианты расчета, опция примерки) и как показано на скрине;
— При выборе нужного ПВЗ информация о нем должна подставляться в текстовое поле "Адрес ПВЗ СДЭК" и передаваться штатными средствами Amiro.CMS в модуль заказов и почтовые уведомлений (adm/cust) со стоимостью и примерными сроками, кроме того информация о стоимости доставки должна подставляться в штатное поле с информацией о доставке на странице оформления заказа и добавляться к общей стоимости заказа для оплаты любыми платежными драйверами системы;
— Информация о заказа после его оплаты (в админке такой заказ получает определенный статус автоматически или же вручную администратором магазина) должна передаваться в ЛК на стороне СДЕКа https://confluence.cdek.ru/pages/viewpage.action?pageId=15616129 , где создается заказ и генерируются данные согласно скрину и документации (раздел создания заказа).
Документация со стороны доставки https://www.cdek.ru/clients/integrator.html
Документация со стороны Amiro.CMS http://manual.amiro.ru/
Верстка на сторне клиента Bootstrap v3.3.4
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужна установка тегов микроданных на одностраничный магазин на Tilda. Установлен пиксель, подключены события, создан каталог, но в него надо загрузить данные о товарах и сам товар. Это можно сделать с помощью фида ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Сделать ТЗ из 10 пунктов. Подробности в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
nujna tam pamenat v kodax isq i skype pastavit novi .....i nada naiti odin port i pomenat ivo katori sviazan s sereram shas stait 10005 i nujna pomenat na 17777Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработчик сервиса по автопостингу объявлений (желательно с опытом работы с агрегаторами объявлений: Авито, Яндекс Недвижимость, ЦИАН, Дом Клик). Сервис сверстан на 30%. Необходимо закончить проект. Полное ТЗ во вложении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Back-end на Python для мобильного приложения тут подробней https://docs.google.com/document/d/1UKq2-c8tQCx4aKGDE7UeqwM4_98VaiOJL5NpOqnr6Zo/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
В принципе из названия все ясно. Есть форма заказа, человек выбирая определенные опции формирует цену заказа, после этого его личные данные, цену и еще некоторые параметры нужно передать платежке которая выполнена в виде всплывающего виджета. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Я изложил ТЗ в файле Word. Сориентируйте пожалуйста по стоимости. Благодарю!Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Нужно написать пару виджетов которые будут выводить графики \ таблицы \ пай чарты и прочие граф елементы. В скриншоте примерно как должно это выглядить ( что бы было понятней). ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть компонент dj-league функционал такой же, только нужно еще статистику чтобы выводил по каждой команде – общую за все игры и по каждой игре отдельно! Есть хоккейный клуб, сайт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад