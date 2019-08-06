Требуется разработчик сервиса по автопостингу объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется разработчик сервиса по автопостингу объявлений

(желательно с опытом работы с агрегаторами объявлений: Авито, Яндекс Недвижимость, ЦИАН, Дом Клик).

Сервис сверстан на 30%. Необходимо закончить проект. Полное ТЗ во вложении. 

6 лет назад
lprok777
Людмила 
47 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров