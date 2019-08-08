Исправить ошибку в php-файле в соответствии с api

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Завершен6 заявок276 просмотров

на сайте настроена и привязана онлайн касса

но есть проблема с выписыванием чеков, так как сайт отвечает на вебхук платежной системы ошибкой 514, а должен отвечать статусом 200 согласно АПИ. Вебхук как раз отправляется в этот php-файл

PHP
6 лет назад
only-optom
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$18
1 день
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fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад