Приветствую. Есть сайт otdelplast.ru (он наполнен товарами с сайта www.stroymir-plus.ru). Нужно все товары срубить и залить по новой. С картинками, ценами и т.д. Структура так же должна быть сохранена. ...
Исправить ошибку в php-файле в соответствии с api
на сайте настроена и привязана онлайн касса
но есть проблема с выписыванием чеков, так как сайт отвечает на вебхук платежной системы ошибкой 514, а должен отвечать статусом 200 согласно АПИ. Вебхук как раз отправляется в этот php-файл
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