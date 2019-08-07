Верстка сайта сделана на htmlcssjs. Бэкенд предполагается покупка готового скрипта, покрывающего 80% требуемого функционала. Требуется BackEnd программист php. Что требуется реализовать: 1) Натянуть текущую ...
Необходимо реализовать функционал внутри сервиса
Фронт сервиса на Vue - 3 версии
Бэк сервиса - нод, express, mongo
Описание функционала:
Суть: Клиент внутри личного кабинета настраивает фото галерею, добавляет/удаляет/редактрирует фотографии и описание к ним, после чего данная фото-галерея отображается на его пользовательской странице
1) Интерфейс внутри личного кабинета- Реализовать страницу добавления/редактирования (в общем 4 состояния) по фото галереи
2) Экстрьер выводимой на пользовательской странице - Реализовать слайдер и его вывод на пользовательскую страницу Все макеты уже задизайнены, нужна верстка фронта + реализация бека под все дело.
Архитектурные решения по согласованию с техническим директором. Просьба присылать резюме и примеры выполненных работ.
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