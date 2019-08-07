Необходимо реализовать функционал внутри сервиса

Фронт сервиса на Vue - 3 версии

Бэк сервиса - нод, express, mongo

Описание функционала:

﻿Суть: Клиент внутри личного кабинета настраивает фото галерею, добавляет/удаляет/редактрирует фотографии и описание к ним, после чего данная фото-галерея отображается на его пользовательской странице

﻿1) Интерфейс внутри личного кабинета- Реализовать страницу добавления/редактирования (в общем 4 состояния) по фото галереи

﻿2) Экстрьер выводимой на пользовательской странице - Реализовать слайдер и его вывод на пользовательскую страницу Все макеты уже задизайнены, нужна верстка фронта + реализация бека под все дело.

Архитектурные решения по согласованию с техническим директором. Просьба присылать резюме и примеры выполненных работ.