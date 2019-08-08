Помочь с запуском группы php скриптов.

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Завершен6 заявок203 просмотра

Есть группа php скриптов(от 30 до 60), запускаемых сейчас вручную по очереди через браузер на локалхосте при включенном Apache на XAMPP.

Все работает нормально но сам процесс запуска (написать вручную от 30 до 60 адресов в адресной строке браузера) слегка напрягает. 

Необходимо упростить мне жизнь - помочь запускать их также по очереди с каким то временным промежутком (3-5 секунд) между ними, "одним нажатием"...

Может каким то доп скриптом, может каким то BAT файлом или планировщиком Windows- не знаю, предлагайте варианты и цену. Оплата на Яндекс-деньги.

ApachePHP
6 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работа выполнена на 5 даже быстрее чем ожидал :) Рекомендую к сотрудничеству.
Задание поставлено понятно, оплата своевременная. Рекомендую.
panfilofff
Виталий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена в срок, рекомендую
Сделал задачу быстро, но у Дмитрия не было времени проверить мою работу. Не смотря на это, Дмитрий всё оплатил сразу, предупреждал заранее, если не мог быть в онлайн. Рекомендую данного заказчика.

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smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
panfilofff
Виталий 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад