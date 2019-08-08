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Помочь с запуском группы php скриптов.
Есть группа php скриптов(от 30 до 60), запускаемых сейчас вручную по очереди через браузер на локалхосте при включенном Apache на XAMPP.
Все работает нормально но сам процесс запуска (написать вручную от 30 до 60 адресов в адресной строке браузера) слегка напрягает.
Необходимо упростить мне жизнь - помочь запускать их также по очереди с каким то временным промежутком (3-5 секунд) между ними, "одним нажатием"...
Может каким то доп скриптом, может каким то BAT файлом или планировщиком Windows- не знаю, предлагайте варианты и цену. Оплата на Яндекс-деньги.
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