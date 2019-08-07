Фронт сервиса на Vue - 3 версии Бэк сервиса - нод, express, mongo Описание функционала: Суть: Клиент внутри личного кабинета настраивает фото галерею, добавляет/удаляет/редактрирует фотографии и описание к ним, ...
Настройка битрикс 24 для агенства недвижимости
Необходима настройка срм системы битрикс 24 для агенства недвижимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сейчас я не совсем понял. Как я должен выполнить вНужно разработать каталог на Wordpress плагине woocommerce, есть точная копия рабочего решения. От вас сроки и стоимость.ёрстку по новой структуре и оставить старый дизайн?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка сайта сделана на htmlcssjs. Бэкенд предполагается покупка готового скрипта, покрывающего 80% требуемого функционала. Требуется BackEnd программист php. Что требуется реализовать: 1) Натянуть текущую ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
на сайте настроена и привязана онлайн касса но есть проблема с выписыванием чеков, так как сайт отвечает на вебхук платежной системы ошибкой 514, а должен отвечать статусом 200 согласно АПИ. Вебхук как раз отправляется ...Завершен6 лет назад
Приветствую. Есть сайт otdelplast.ru (он наполнен товарами с сайта www.stroymir-plus.ru). Нужно все товары срубить и залить по новой. С картинками, ценами и т.д. Структура так же должна быть сохранена. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую Вас. 1. Необходимо исправить ошибку в файле обработчика платежа (success) 2. Проблема появлялась со сменой NS серверов на NS CloudFlare (проксирование включено) Дополнение: ...Завершен6 лет назад
Есть связка Roistat + Amocrm, нужно настроить передачу конверсий из Amo в Analytics и Метрику. Сейчас данные отправляются в обе системы с помощью сервиса Albato Задача сэкономить на этих сервисах на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Добрый день. Мне необходимо подправить скрипт партнерской сети salesdoubler, который будет передавать все данные с куки пользователей с моего сайта https://odobrit.com в статистику партнерской сети. Скрипт уже установлен на сайт, аналитика подключена. Нужно только адаптировать его. ...Завершен6 лет назад
Необходимо произвести доработку сайта, создавался на платформе WordPress Есть ТЗ и понимание должен выглядеть обновленный сайт. Основные задачи: 1. Переделать текущие основные страницы 2. Сделать подкатегории в 3 разделах. Дизайн страниц ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Необходимо внести поправки на сайте по заданному ТЗЗакрыт6 лет назад