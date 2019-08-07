Требуется Middle/Junior+ PHP Developer CodeIgniter

Очень важно, что вам нравилось кодить. Не просто этим заниматься, а получать удовольствие от нахождения решений, самого процесса. И прошу прочитать все описание вакансии, это важно.

Необходимые навыки:

— Опыт PHP разработки от 3 лет

— Опыт в CodeIgniter от 1,5 лет

— PHP (codeigniter)/MySQL на бекенде

— JS/HTML5/CSS3 на фронтенде

— Навыки работы с системами контроля версий GIT

Будет плюсом:

— Опыт проектирования web-сервисов с нуля

— Опыт проведения код-ревью и рефакторинга

— Опыт оптимизации приложений и баз данных

Внимание! Команды и студии не интересны. Если вы не можете работать постоянно - сори, тоже.

Предлагаю:

— Работать можно из любой точки мира

— Плавающий график времени работы (с 9:00 до 18:00 надо быть не менее 4-х часов)

— Стабильную заработную плату с регулярным пересмотром ($900–1100 для начала)

— Адекватный менеджмент, максимально горизонтальная структура

— Отсутствие вечных совещаний и обсуждений малейших деталей

— Оперативная обратная связь от руководителя

— Работа по плану, без "горящих велосипедов"

— Оплачиваемый отпуск

— Выходные в соответствии с государственными праздниками в вашей стране

— Премии и выплаты: на ДР, годовщину работы, на Новый Год

— Работа над крупным и интересным проектом

— Если есть амбиции - стать CTO и сооснователем этого проекта

Обязанности:

— Доработка модулей и сопровождение существующий решений

— Разработка нового функционала с нуля

— Код-ревью и рефакторинг имеющегося кода

— Оптимизация под нагрузки

Я создаю новый интернет-проект, если просто - стартап. Это сервис по публикациям в соцсетях. Имею больше 10 лет в отрасли, никакой спонтанности и максимализма. Есть четкий план, как стать очень серьезной компанией в своей отрасли, что для этого нужно.

Так вот, для этого нужны вы. Middle/Junior+ PHP Developer CodeIgniter. Если кратко:

— интернет-сервис создается больше полугода, за это время я обжегся, меня обманули, пообещали и не сделали работу около десятка людей. Не будем про них.

— этот сервис готов на 80%. Осталось совсем немного и нужен человек, чтобы мог взять и довести до финального состояния его в течение месяца, чтобы в сентябре мы уже открылись. Очередь задач есть на полгода вперед минимум. И будет всегда, это технологичный проект, работа постоянная.

Если вы устали от постоянной смены проектов, то welcome в нашу команду. Она пока маленькая, но мы очень быстро вырастем. Мы со старта - международный проект, не ограничиваемся языками и странами. Существующий рынок, понятные конкуренты - есть все для того, чтобы вырастить хорошую по размерам и доходам компанию.

Что еще хочу сказать важного:

— Адекватный руководитель который всё понимает. Это я. Понимаю, что вы - специалист, слышу и слушаю. У меня на Weblancer.net больше 100 отзывов, всегда нахожу язык с людьми, ценю профессионализм, мозг не выношу.

— Интересные задачи по разному функционалу в одном проекте. Вы не будете скучать и "пилить" одно и то же месяцами.

— Свободный график работы - важно только то, чтобы вы выполняли определенный объем работ. Никто с палкой не будет стоять, но всегда будет виден прогресс.

Вас ждет: повышение в должности и оплате, руководящий пост (если захотите сами), релокация в Европу (если захотите сами), доля в проекте. Я умею ценить хороших людей, которые дают результаты и всячески стараюсь с ними работать как можно дольше.

Жду от вас цены в месяц при работе 6-8 часов в день. Меньше 6 чаов работы в день не подойдет, сроки не "резиновые", не успеем. И сразу пишите, за сколько часов работы ваше предложение.

И главное - пишите, только если у вас есть глубокий, активный и устойчивый интерес к делу, которым вы занимаетесь.

Если вы любите «чистоту» программного кода, у вас есть любопытство и интерес к новшествам, профессиональная честность и привычка доводить начатое до конца - очень прошу, напишите.

Буду рад поработать с вами.