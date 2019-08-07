Фронт сервиса на Vue - 3 версии Бэк сервиса - нод, express, mongo Описание функционала: Суть: Клиент внутри личного кабинета настраивает фото галерею, добавляет/удаляет/редактрирует фотографии и описание к ним, ...
Требуется Middle/Junior+ PHP Developer CodeIgniter
Очень важно, что вам нравилось кодить. Не просто этим заниматься, а получать удовольствие от нахождения решений, самого процесса. И прошу прочитать все описание вакансии, это важно.
Необходимые навыки:
— Опыт PHP разработки от 3 лет
— Опыт в CodeIgniter от 1,5 лет
— PHP (codeigniter)/MySQL на бекенде
— JS/HTML5/CSS3 на фронтенде
— Навыки работы с системами контроля версий GIT
Будет плюсом:
— Опыт проектирования web-сервисов с нуля
— Опыт проведения код-ревью и рефакторинга
— Опыт оптимизации приложений и баз данных
Внимание! Команды и студии не интересны. Если вы не можете работать постоянно - сори, тоже.
Предлагаю:
— Работать можно из любой точки мира
— Плавающий график времени работы (с 9:00 до 18:00 надо быть не менее 4-х часов)
— Стабильную заработную плату с регулярным пересмотром ($900–1100 для начала)
— Адекватный менеджмент, максимально горизонтальная структура
— Отсутствие вечных совещаний и обсуждений малейших деталей
— Оперативная обратная связь от руководителя
— Работа по плану, без "горящих велосипедов"
— Оплачиваемый отпуск
— Выходные в соответствии с государственными праздниками в вашей стране
— Премии и выплаты: на ДР, годовщину работы, на Новый Год
— Работа над крупным и интересным проектом
— Если есть амбиции - стать CTO и сооснователем этого проекта
Обязанности:
— Доработка модулей и сопровождение существующий решений
— Разработка нового функционала с нуля
— Код-ревью и рефакторинг имеющегося кода
— Оптимизация под нагрузки
Я создаю новый интернет-проект, если просто - стартап. Это сервис по публикациям в соцсетях. Имею больше 10 лет в отрасли, никакой спонтанности и максимализма. Есть четкий план, как стать очень серьезной компанией в своей отрасли, что для этого нужно.
Так вот, для этого нужны вы. Middle/Junior+ PHP Developer CodeIgniter. Если кратко:
— интернет-сервис создается больше полугода, за это время я обжегся, меня обманули, пообещали и не сделали работу около десятка людей. Не будем про них.
— этот сервис готов на 80%. Осталось совсем немного и нужен человек, чтобы мог взять и довести до финального состояния его в течение месяца, чтобы в сентябре мы уже открылись. Очередь задач есть на полгода вперед минимум. И будет всегда, это технологичный проект, работа постоянная.
Если вы устали от постоянной смены проектов, то welcome в нашу команду. Она пока маленькая, но мы очень быстро вырастем. Мы со старта - международный проект, не ограничиваемся языками и странами. Существующий рынок, понятные конкуренты - есть все для того, чтобы вырастить хорошую по размерам и доходам компанию.
Что еще хочу сказать важного:
— Адекватный руководитель который всё понимает. Это я. Понимаю, что вы - специалист, слышу и слушаю. У меня на Weblancer.net больше 100 отзывов, всегда нахожу язык с людьми, ценю профессионализм, мозг не выношу.
— Интересные задачи по разному функционалу в одном проекте. Вы не будете скучать и "пилить" одно и то же месяцами.
— Свободный график работы - важно только то, чтобы вы выполняли определенный объем работ. Никто с палкой не будет стоять, но всегда будет виден прогресс.
Вас ждет: повышение в должности и оплате, руководящий пост (если захотите сами), релокация в Европу (если захотите сами), доля в проекте. Я умею ценить хороших людей, которые дают результаты и всячески стараюсь с ними работать как можно дольше.
Жду от вас цены в месяц при работе 6-8 часов в день. Меньше 6 чаов работы в день не подойдет, сроки не "резиновые", не успеем. И сразу пишите, за сколько часов работы ваше предложение.
И главное - пишите, только если у вас есть глубокий, активный и устойчивый интерес к делу, которым вы занимаетесь.
Если вы любите «чистоту» программного кода, у вас есть любопытство и интерес к новшествам, профессиональная честность и привычка доводить начатое до конца - очень прошу, напишите.
Буду рад поработать с вами.
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