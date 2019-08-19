Правки по сайту

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки307 просмотров

Реализация ТЗ (файл прикреплен)*

CMS - OpenCart

Opencart
6 лет назад
guest_15635363106692
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
1 день
Доволен работой! Задача выполнена качественно и быстро. Спасибо!
Четкое ТЗ, постоянный онлайн. все хорошо.

Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад