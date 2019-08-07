Требуется Python разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки237 просмотров

 Всем привет! Необходим python программист для проекта  с опытом работы с Django и Jira software​. Оплата почасовая. Часовой рейт - 500  руб. ​

DjangoPython
6 лет назад
buc
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров