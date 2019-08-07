Очень важно, что вам нравилось кодить. Не просто этим заниматься, а получать удовольствие от нахождения решений, самого процесса. И прошу прочитать все описание вакансии, это важно. Необходимые навыки: — Опыт PHP ...
Требуется Python разработчик
Всем привет! Необходим python программист для проекта с опытом работы с Django и Jira software. Оплата почасовая. Часовой рейт - 500 руб.
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