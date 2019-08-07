Небольшие доработки по сайту на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки317 просмотров

Есть сайт агентства недвижимости на вордпресс -  https://megapoima.ru

К нему требуются небольшие доработки, подробно описаны в ТЗ -

https://www.evernote.com/shard/s436/sh/48892831-6554-4309-85e6-f333c9e48402/8392b90b23f6f6ead873756ab2c8382a

Прошу показать примеры ваших сайтов на вордпресс и примерный бюджет на этот ТЗ.

WordPress
6 лет назад
vickivanov
Виталий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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