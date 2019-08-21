PHP Developer, удаленно

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки290 просмотров

 Требования  

HTML,CSS,JS(jquery)  

знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков 

шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.)  

знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN 

уровень знания английского языка достаточный для чтения stackoverflow  

знания других ООП языков программирования – плюс  

Заниматься нужно: 

Писать библиотеки с нуля(подключаются к проекту через композер) 

Делать клиентские проекты(поиски, синхронизация с crm, личные кабинеты и т.п.) 

Натягивать уже сверстанный дизайн на платформу через шаблонизаторы(30% времени) 

Есть возможность учиться: 

Стек php7, mariadb, symfony, laravel, composer, docker, bash.  

Контроля версий gitlab, процесс  gitflow.  

Для CI/CD используем gitlab-ci и artifactory.  

У нас в парке 12 серверов, на которых крутится nginx, php-fpm, sphinx, mariadb и т.д.

Работа удаленная, все сидим в чатике discord, митинги в скайпе крайне редкие, график плавающий на ваше усмотрение, главное выполнять задачки. 

Дедлайнов нет, дорог смерти нет, адекватные сроки. 

Мы разработчики ПО, поэтому нежность и любовь к программированию обязательна.

пишите на [email protected]

CSSDockerHTMLJavaScriptjQueryLaravelNginxPHPSQLSymfony
6 лет назад
dimafomin
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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