PHP Developer, удаленно

Требования

HTML,CSS,JS(jquery)

знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков

шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.)

знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN

уровень знания английского языка достаточный для чтения stackoverflow

знания других ООП языков программирования – плюс

Заниматься нужно:

Писать библиотеки с нуля(подключаются к проекту через композер)

Делать клиентские проекты(поиски, синхронизация с crm, личные кабинеты и т.п.)

Натягивать уже сверстанный дизайн на платформу через шаблонизаторы(30% времени)

Есть возможность учиться:

Стек php7, mariadb, symfony, laravel, composer, docker, bash.

Контроля версий gitlab, процесс gitflow.

Для CI/CD используем gitlab-ci и artifactory.

У нас в парке 12 серверов, на которых крутится nginx, php-fpm, sphinx, mariadb и т.д.

Работа удаленная, все сидим в чатике discord, митинги в скайпе крайне редкие, график плавающий на ваше усмотрение, главное выполнять задачки.

Дедлайнов нет, дорог смерти нет, адекватные сроки.

Мы разработчики ПО, поэтому нежность и любовь к программированию обязательна.

пишите на [email protected]