Требования HTML,CSS,JS(jquery) знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.) знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN ...
- $1200Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Все подробности в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1LrCSQ1j02XiJ9Z4Rw2KBc3rJJLg9PSH0q7X6Dgx1Hhg/edit Пример дизайна который надо переделать - http://livedemo00.template-help.com/opencart_41025/ или http://the-new-standard-theme.myshopify.com/ В день должно быть готово 2 CSS для разных дизайнов. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
При перетягивании узла из дерева заполняется одно визуальное поле , которое выглядит как textfield, но отображает как в приложенном файле. Так же в этом extend'е должно существовать hiddenField, которое будет заполняться идентификаторами узлов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно сделать js интерфейс на фреймворке extJS, есть картинка и полное понимание, как должно выглядеть. Время изготовления интерфейса не более 3 дней, прошу беспокоить только тех кто работал с данным фреймворком. Желательно иметь ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад