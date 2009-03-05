dimafomin

Дмитрий dimafomin

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • PHP Developer, удаленно

    $1200

    Требования   HTML,CSS,JS(jquery)   знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков  шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.)   знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN  ...

    CSSDockerHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать CSS для html на Bootstrap

    $50

    Все подробности в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1LrCSQ1j02XiJ9Z4Rw2KBc3rJJLg9PSH0q7X6Dgx1Hhg/edit Пример дизайна который надо переделать - http://livedemo00.template-help.com/opencart_41025/ или http://the-new-standard-theme.myshopify.com/ В день должно быть готово 2 CSS для разных дизайнов. ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать для extJS 3

    $100

    При перетягивании узла из дерева заполняется одно визуальное поле , которое выглядит как textfield, но отображает как в приложенном файле. Так же в этом extend'е должно существовать hiddenField, которое будет заполняться идентификаторами узлов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать js интерфейс на фреймворке extJS

    $500

    Нужно сделать js интерфейс на фреймворке extJS, есть картинка и полное понимание, как должно выглядеть. Время изготовления интерфейса не более 3 дней, прошу беспокоить только тех кто работал с данным фреймворком. Желательно иметь ...

    JavaScript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад