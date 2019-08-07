Скрипт для приема webhook-запросов от Telegram

Написать простой скрипт, который будет принимать от Телеграм webhook-запросы и пересылать их на ip другого сервера, без изменений.

Скрипт должен исполняться на VPS.

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Доп. нформация:Как должен быть настроен принимающий сервер: https://core.telegram.org/bots/webhooksВ самом начале документа, написано с каких подсетей будут идти запросы: https://core.telegram.org/bots/api

Обязательно, чтобы запросы шли к домену, то-есть у VPS был host (по IP не получится).