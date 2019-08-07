Нужна CMS микроблога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок218 просмотров

Аналог wmsn.biz с моими доработками.

Только пост оплата, можно частями поэтапно.

Оставляйте свою телегу и примерную цену. Обсудим.

6 лет назад
qx80
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров