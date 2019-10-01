Доделка (программирование) интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок574 просмотра

Добрый день!

http://dverigrad.com

Несколько месяцев назад мы озадачились созданием сайта по продаже дверей в Москве и области. Все шло по

плану до тех пор, пока человек, ответственный за верстку и программирование,

внезапно не вышел из проекта.

В связи с этим мы ищем человека, способного довести проект до конца в части веб-программирования. Сайт сделан на

ModX Revo (шаблонизатор феном). Предполагается более 5 000 единиц карточек товара на сайте, которые будут периодически пополняться. Готовность

проекта – примерно 80%.

Необходимые общие задачи:

·       Изменение и доработка фильтров товарных групп;

·       Добавление функции Избранное (Сравнение);

·       Работа с карточкой товара (добавление и изменение текста, присвоение артикулов, добавление блоков, смещение

информационных блоков внутри карточки и т.д.);

·       Разработка упрощенного способа добавления товаров (выгрузка с помощью каких-нибудь скриптов из Excel);

·       Текстовые и баннерные изменения на стартовой странице;

·       Добавление нужных надстроек в ModX;

·       Добавление возможности оплаты картами на сайте;

·       Доработка отдельных разделов сайта (размещение информационных блоков и т.д.)

Все описанные выше задачи связаны с доведением сайта до готовности старта.

Весь необходимый перечень работ прописан в ТЗ. Однако, возможно, он будет меняться.

MODX
6 лет назад
Spetsik
Виктор 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

programbog
Никита 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
6 лет назад
$100
10 дней
Рекомендую Никиту! Выполнение работы профессионально
Отличный заказчик, Четкая задача быстрая оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

programbog
Никита 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
6 лет назад