Требования HTML,CSS,JS(jquery) знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.) знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN ...
Доделка (программирование) интернет-магазина
Добрый день!
Несколько месяцев назад мы озадачились созданием сайта по продаже дверей в Москве и области. Все шло по
плану до тех пор, пока человек, ответственный за верстку и программирование,
внезапно не вышел из проекта.
В связи с этим мы ищем человека, способного довести проект до конца в части веб-программирования. Сайт сделан на
ModX Revo (шаблонизатор феном). Предполагается более 5 000 единиц карточек товара на сайте, которые будут периодически пополняться. Готовность
проекта – примерно 80%.
Необходимые общие задачи:
· Изменение и доработка фильтров товарных групп;
· Добавление функции Избранное (Сравнение);
· Работа с карточкой товара (добавление и изменение текста, присвоение артикулов, добавление блоков, смещение
информационных блоков внутри карточки и т.д.);
· Разработка упрощенного способа добавления товаров (выгрузка с помощью каких-нибудь скриптов из Excel);
· Текстовые и баннерные изменения на стартовой странице;
· Добавление нужных надстроек в ModX;
· Добавление возможности оплаты картами на сайте;
· Доработка отдельных разделов сайта (размещение информационных блоков и т.д.)
Все описанные выше задачи связаны с доведением сайта до готовности старта.
Весь необходимый перечень работ прописан в ТЗ. Однако, возможно, он будет меняться.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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