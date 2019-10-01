Доделка (программирование) интернет-магазина

Добрый день!

http://dverigrad.com

Несколько месяцев назад мы озадачились созданием сайта по продаже дверей в Москве и области. Все шло по

плану до тех пор, пока человек, ответственный за верстку и программирование,

внезапно не вышел из проекта.

В связи с этим мы ищем человека, способного довести проект до конца в части веб-программирования. Сайт сделан на

ModX Revo (шаблонизатор феном). Предполагается более 5 000 единиц карточек товара на сайте, которые будут периодически пополняться. Готовность

проекта – примерно 80%.

Необходимые общие задачи:

· Изменение и доработка фильтров товарных групп;

· Добавление функции Избранное (Сравнение);

· Работа с карточкой товара (добавление и изменение текста, присвоение артикулов, добавление блоков, смещение

информационных блоков внутри карточки и т.д.);

· Разработка упрощенного способа добавления товаров (выгрузка с помощью каких-нибудь скриптов из Excel);

· Текстовые и баннерные изменения на стартовой странице;

· Добавление нужных надстроек в ModX;

· Добавление возможности оплаты картами на сайте;

· Доработка отдельных разделов сайта (размещение информационных блоков и т.д.)

Все описанные выше задачи связаны с доведением сайта до готовности старта.

Весь необходимый перечень работ прописан в ТЗ. Однако, возможно, он будет меняться.