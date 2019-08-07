Нужен скрип php или модуль dle для работы в апи Яндекса турбо

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Желательно скрипт который просто закидывается в корень сайта

Т.з.

В скрипте должны быть переменные в которых будут указываться файлы rss.xml (3 файла)

вот пример скрипта только на ПИТОНЕ (нужен php) и документация от яндекса

https://yandex.ru/dev/turbo/doc/api/script-docpage/

DLEPHPPython
6 лет назад
wcw2007
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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