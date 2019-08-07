Требования HTML,CSS,JS(jquery) знание ООП(спрошу паттерны), ORM, PHP7, знание одного из современных фреймворков шаблонизаторы (один из twig, smarty, blade и т.д.) знания и опыт написания несложных SQL-запросов, желательно понимать, что говорит EXPLAIN ...
Нужен скрип php или модуль dle для работы в апи Яндекса турбо
Желательно скрипт который просто закидывается в корень сайта
Т.з.
В скрипте должны быть переменные в которых будут указываться файлы rss.xml (3 файла)
вот пример скрипта только на ПИТОНЕ (нужен php) и документация от яндекса
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