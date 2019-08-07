Интеграция с R-keeper

Дано:

Так как в систему R_keeper нельзя модернизировать согласно договору поставки ПО, было принято решение создать отдельную программу, которая блокировала нажатие официантом на кнопку пречек (ранее – кнопки печати фискального).

При оценке мобильное приложение отправляло данные о заказе (сумма, время, вид оценки, официант) и разблокировало кнопку.

Во время разработки появилось, требование – оценка должна проводится до пречека ( изначально система предполагалось, что оценка будет производится между печатью пречека и фискального). Недостатком такого решения стало то, что реальная сумма заказов и сумма заказов во внутренней CRM отличалась друг от друга.

Пример:

1. Осуществлён заказ в системе R-Keeper на сумму 100 рублей.

2. Клиент ставит оценку,мобильное приложение создаёт в базе данных запись («100 рублей, 10:55 09.09.09,

Нормально, Мухаметзянов»)

3. Клиент вспомнил, что хочет кофе за 50 рублей и заказал его.

4. Официант отменяет пречек, добавляет к заказу кофе, общая сумма стала 150.

5. Клиент ставит оценку,мобильное приложение создаёт в базе данных запись («150 рублей, 11:55 09.09.09,

Нормально, Мухаметзянов»)

Запись в пункте 2 не была отменена. Общая выручка в «Смайликах» увеличилась на лишние 100 рублей.

Вижу 2 варианта решения:

- получать общую сумму за период из R-keeper ( для дальнейшей выгрузки во внутренней crm )

- получать ид заказа R-keeper и передать его в мобильное приложение

Рассмотрю ваши варианты решения