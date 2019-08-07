Добрый день! http://dverigrad.com Несколько месяцев назад мы озадачились созданием сайта по продаже дверей в Москве и области. Все шло по плану до тех пор, пока человек, ответственный за верстку и программирование, ...
Интеграция с R-keeper
Дано:
Так как в систему R_keeper нельзя модернизировать согласно договору поставки ПО, было принято решение создать отдельную программу, которая блокировала нажатие официантом на кнопку пречек (ранее – кнопки печати фискального).
При оценке мобильное приложение отправляло данные о заказе (сумма, время, вид оценки, официант) и разблокировало кнопку.
Во время разработки появилось, требование – оценка должна проводится до пречека ( изначально система предполагалось, что оценка будет производится между печатью пречека и фискального). Недостатком такого решения стало то, что реальная сумма заказов и сумма заказов во внутренней CRM отличалась друг от друга.
Пример:
1. Осуществлён заказ в системе R-Keeper на сумму 100 рублей.
2. Клиент ставит оценку,мобильное приложение создаёт в базе данных запись («100 рублей, 10:55 09.09.09,
Нормально, Мухаметзянов»)
3. Клиент вспомнил, что хочет кофе за 50 рублей и заказал его.
4. Официант отменяет пречек, добавляет к заказу кофе, общая сумма стала 150.
5. Клиент ставит оценку,мобильное приложение создаёт в базе данных запись («150 рублей, 11:55 09.09.09,
Нормально, Мухаметзянов»)
Запись в пункте 2 не была отменена. Общая выручка в «Смайликах» увеличилась на лишние 100 рублей.
Вижу 2 варианта решения:
- получать общую сумму за период из R-keeper ( для дальнейшей выгрузки во внутренней crm )
- получать ид заказа R-keeper и передать его в мобильное приложение
Рассмотрю ваши варианты решения
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