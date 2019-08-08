Скрипт для автоматизации работы

Здравствуйте.

Мы занимаемся продажей билетов на viagogo.com

На этом сайте продают также и другие продавцы.

Когда мы выставляем свой билет на продажу по какому-либо концерту, мы участвуем в конкуренции (топе) с другими продавцами, которые выставляют тоже билеты на этот же концерт.

Наша задача поддерживать такую цену чтобы быть на первом месте.

На данный момент цену мы корректируем вручную.

Все конкуренты используют скрипты, и они очень быстро буквально за минуты перебивают наши цены.

Нам нужен скрипт который будет автоматически смотреть Топ выдачу, и если кто-то ставит цену ниже чем у нас, автоматически меняет цену на более низкую чтобы мы были на первом месте топа.

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ВАЖНО:

Нам нужен человек на длительное сотрудничество.

Человек с которым мы сможем поддерживать связь, и который сможет дорабатывать свой продукт в зависимости от наших требований (естественно за дополнительные оплаты).

НЕ ПОДХОДИТ: Человек который сделает свою работу и пропадет. Так нам не интересно!

Нужен человек активный, инициативный и азартный.

Который поймет всю специфику нашей работы, будет вносить свои предложения, и поможет нам активно бороться с конкурентами (его успехи будут щедро оплачиваться!).

СОТРУДНИЧЕСТВО Я ВИЖУ ТАК:

Сначала мы сделаем основной скрипт, который будет делать основную базовую функцию (мы эту работу оплачиваем).

Далее мы посмотрим, как конкуренты отреагируют на наш скрипт, и в зависимости от этого будем корректировать его (все внесенные корректировки, также будут оплачены отдельно).

Также потом нам нужно будет сделать ещё несколько других подобных скриптов, по проверке наличия билетов, возможно по автоматическому размещению или поиску билетов.

Пишите нам!