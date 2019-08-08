Админ панель для моб.приложения

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Добрый день,

Требуется разработать админку приложения с API для скачивания дополнительного контента пользователями.

К примеру, скачать аудиозаписи, скачать перевод и тп. 

Контент в админку должен загружаться через импорт csv файла.

Для аудиозаписей будет прописан путь к файлу.

Контент одного раздела будет отличаться от другого, поэтому нужно будет задавать для какого раздела загружается контент либо в самом разделе сделать поле загрузки для этого раздела.

Обсудить более подробно можем созвониться по телегам.

6 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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