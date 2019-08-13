Поставить сплывающие окно на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок210 просмотров

сделать всплывающие окно на сайте "Узнать цены", человек вбивает свои контакты, а потом ему высвечивается, спасибо, мы вам позвоним. Сайт сам на вордпресс. 

WordPress
6 лет назад
Icei7
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Алексей, огромное спасибо за мега профессионализм! Я бесконечно благодарна вам за быструю и качественную работу! Очень грамотный специалист, буду обращаться еще!!!! И рекомендовать!!!!Спасибо огромное вам!!!!
Было приятно сотрудничать с Екатериной! Отличный заказчик с понятной и доступной задачей. Оплата без каких либо проблем сразу после выполнения задачи. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад