Здравствуйте. Мы занимаемся продажей билетов на viagogo.com На этом сайте продают также и другие продавцы. Когда мы выставляем свой билет на продажу по какому-либо концерту, мы участвуем в конкуренции (топе) ...
Сверстать страницы для онлайн-сервиса
Сверстать несколько страниц для онлайн-сервиса для дальнейшей натяжки на django. Нужен быстрый верстальщик который может сверстать как на макете.
Большая часть верстки сверстана. Нужно сверстать вот эти страницы:
Первая страница / Интерактивный макет тут, можете покликать на кнопки посмотреть
Нужно с полным функционалом как на макете!!!!!
Сверстать страницу “Тарифы” / Макет
Сверстать страницу “Оплата” / Макет
Сверстать страницу “История” / Макет
Сверстать страницу “Партнерам” / Макет
Сверстать страницу “Статистика” / Макет
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