Сверстать страницы для онлайн-сервиса

Сверстать несколько страниц для онлайн-сервиса для дальнейшей натяжки на django. Нужен быстрый верстальщик который может сверстать как на макете.

Большая часть верстки сверстана. Нужно сверстать вот эти страницы:

Первая страница / Интерактивный макет тут, можете покликать на кнопки посмотреть

Нужно с полным функционалом как на макете!!!!!

Сверстать страницу “Тарифы” / Макет

Сверстать страницу “Оплата” / Макет

Сверстать страницу “История” / Макет

Сверстать страницу “Партнерам” / Макет

Сверстать страницу “Статистика” / Макет

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ.