Эксперт по Instafeed.js - лента инсты на сайте, нужно починить

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Закрыт4 заявки173 просмотра

используем http://instafeedjs.com чтобы выводить ленту инсты на сайте

есть несколько проблем с выводом этой ленты на сайте

нужен опытный человек который либо разберется сам в этом

либо тот кто уже сталкивался с выводом инсты на сайте 

6 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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