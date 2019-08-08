Необходимо написать виджет для 3СХ или для INFINITY CALL-X с полным функционалом (примерно как виджет BINOTEL) ! Для AMOCRM.
Нужен верстальщик на React Native
Выбранному исполнителю скину дизайн, если все пройдет хорошо могу присылать больше проектов
Заявки фрилансеров
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