Нужен верстальщик на React Native

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок199 просмотров

Выбранному исполнителю скину дизайн, если все пройдет хорошо могу присылать больше проектов

React Native
6 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров