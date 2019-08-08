API СДЭК Opencart

CДЭК фулфилмент = удаленный склад на котором остатки товаров сокращенно "ФФ"

В настоящее время имеется самописный модуль который работает с базовым функционалом. Есть рабочий SOAP.

Доделать самописный модуль.

-С тестового сайта где установлен модуль нужно будет собрать файловый архив для установки его на новый сайт. Убедиться что он работает.Убедиться что тариф доставки сохраняется

-Запрос и обновления остатков в Opencart

-Синхронизация номера отслеживания между складом ФФ и Битрикс24.

-Задание крон на отгрузку ФФ для заказов с определенным статусом. После срабатывания отгрузки по крону, менять статус на другой

-Выводить расчет стоимости тарифа в заказе после заполнения всех необходимых для этого полей.

-Добавить крон: если статус заказа "Подтвержден Клиентом" Автоматически отгружать такой заказ. После отгрузки менять статус на Отправлено, в случае ошибки отправлять сообщение на почту.

Документация API https://yadi.sk/i/9fuwaYsc3UHg7q