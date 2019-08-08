API СДЭК Opencart

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CДЭК фулфилмент = удаленный склад на котором остатки товаров сокращенно "ФФ"   

В настоящее время имеется самописный модуль который работает с базовым функционалом. Есть рабочий SOAP. 

Доделать самописный модуль.   

-С тестового сайта где установлен модуль нужно будет собрать файловый архив для установки его на новый сайт. Убедиться что он работает.Убедиться что тариф доставки сохраняется 

-Запрос и обновления остатков в Opencart 

-Синхронизация номера отслеживания между складом ФФ и Битрикс24. 

-Задание крон на отгрузку ФФ для заказов с определенным статусом.  После срабатывания отгрузки по крону, менять статус на другой 

-Выводить расчет стоимости тарифа в заказе после заполнения всех необходимых для этого полей.   

-Добавить крон: если статус заказа "Подтвержден Клиентом" Автоматически отгружать такой заказ. После отгрузки менять статус на Отправлено, в случае ошибки отправлять сообщение на почту. 

Документация API https://yadi.sk/i/9fuwaYsc3UHg7q

Opencart
6 лет назад
serezhasimonenk
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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