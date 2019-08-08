Создание виджета для AMOCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка248 просмотров

Необходимо написать виджет для 3СХ или для INFINITY CALL-X с полным функционалом (примерно как виджет BINOTEL) ! 

Для AMOCRM.

AmoCRM
6 лет назад
kostiktarasov
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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