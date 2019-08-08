Добавить в шапку сайта иконку ватссап на шаблоне Кракен (Битрикс)

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Закрыт5 заявок231 просмотр

Ищу разработчика, кто работал с готовым решением Кракен для Битрикса.

Просьба откликнуться с указанием стоимости работы. 

Есть 2 сайта на Битриксе, на готовом решении Кракен.

В этом шаблоне (Кракен) шапка стандартная, не редактируется в админке, только настраивается вывод определенных полей.  Поля для мессенджеров нет. 

Нужно, чтобы в шапке была кликабельная иконка ваттсап (на десктопе и на мобильных).  

Одно из решений - делать кастомный блок для шапки и добавлять туда верстку шапки с иконкой ваттсап + меню сайта. Возможно, есть более простые решения, т.к. при кастомизации придется этот новый блок проставлять на каждой странице.

6 лет назад
tepsi
37 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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