Добавить в шапку сайта иконку ватссап на шаблоне Кракен (Битрикс)

Ищу разработчика, кто работал с готовым решением Кракен для Битрикса.

Просьба откликнуться с указанием стоимости работы.

Есть 2 сайта на Битриксе, на готовом решении Кракен.

В этом шаблоне (Кракен) шапка стандартная, не редактируется в админке, только настраивается вывод определенных полей. Поля для мессенджеров нет.

Нужно, чтобы в шапке была кликабельная иконка ваттсап (на десктопе и на мобильных).

Одно из решений - делать кастомный блок для шапки и добавлять туда верстку шапки с иконкой ваттсап + меню сайта. Возможно, есть более простые решения, т.к. при кастомизации придется этот новый блок проставлять на каждой странице.