Выбранному исполнителю скину дизайн, если все пройдет хорошо могу присылать больше проектов
Добавить в шапку сайта иконку ватссап на шаблоне Кракен (Битрикс)
Ищу разработчика, кто работал с готовым решением Кракен для Битрикса.
Просьба откликнуться с указанием стоимости работы.
Есть 2 сайта на Битриксе, на готовом решении Кракен.
В этом шаблоне (Кракен) шапка стандартная, не редактируется в админке, только настраивается вывод определенных полей. Поля для мессенджеров нет.
Нужно, чтобы в шапке была кликабельная иконка ваттсап (на десктопе и на мобильных).
Одно из решений - делать кастомный блок для шапки и добавлять туда верстку шапки с иконкой ваттсап + меню сайта. Возможно, есть более простые решения, т.к. при кастомизации придется этот новый блок проставлять на каждой странице.
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