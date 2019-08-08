Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только ...
Парсинг групп из FB
Нужно спарсить группы по типам(места) + категории + определенный город из FB
на выходе нужно
обложка\название\ссылка\адрес\контакты\3-5 фото
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
стоит модуль "Заказ и регистрация Simple" (простое оформление) Нужно поменять отображение привести в нормальный вид, как должно быть прикрепил картинкиЗавершен6 лет назад
Добрый день! Есть калькулятор http://joxi.ru/Q2KNzG3HLE1pjm Нужно, чтобы выбирая показатели либо на ползунке, либо вбивая их в поле, сразу менялись показатели в таблице. http://joxi.ru/nAy4voDtgeLDN2 Далее идет перемножение. Стоимость по прайсу * Скидка за ...Завершен6 лет назад
Список требований к парсеру: 1. Парсер должен работать онлайн на сервере в связке с движком магазина. На каком движке Вы смогли бы реализовать такой парсер? Это может быть любая подходящая и хорошо знакомая Вам ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $700
Необходимо разработать или доработать существующее, небольшое, клиентское приложение. Порядка 4-5 страниц. Из функционала: авторизация пользователя, регистрация, просмотр профиля пользователя, страница оплаты, страница с видео-трансляциями Есть дизайн макет, API на Laravel.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть двухмерный массив $M[0][0] = 1; $M[0][1] = 2; и тд. Теперь самое главное Надо этому массиву дать уникальный ключ, например у массива $M[0][0] = 1; $M[0][1] = ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно выполнить верстку 3 страниц все подробности в личкуЗавершен6 лет назад
Дизайнер-верстальщик WIX тут задание https://docs.google.com/document/d/1ojHDiLUwq7RJqVn4W3gMSYPuhcjwUvhqtFM1db1WYVE/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Наш сайт https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fticabltd.com%2F уже поставили autoptimize и он улучшил результаты, но всеравно мы в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу разработчика, кто работал с готовым решением Кракен для Битрикса. Просьба откликнуться с указанием стоимости работы. Есть 2 сайта на Битриксе, на готовом решении Кракен. В этом шаблоне (Кракен) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад