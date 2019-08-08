Парсинг групп из FB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Нужно спарсить группы по типам(места) + категории + определенный город из FB

на выходе нужно 

обложка\название\ссылка\адрес\контакты\3-5 фото

6 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров