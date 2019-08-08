Wordpress оптимизация для ticabltd.com

Наш сайт

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fticabltd.com%2F

уже поставили autoptimize и он улучшил результаты, но всеравно мы в желто-красной зоне, нужно, чтоб результаты перешли в

зеленую зону

Прошу сразу говорить сколько по времени и по бюджету оцениваете проект.