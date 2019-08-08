Wordpress оптимизация для ticabltd.com

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Закрыт6 заявок187 просмотров

Наш сайт

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fticabltd.com%2F

уже поставили autoptimize и он улучшил результаты, но всеравно  мы в желто-красной зоне, нужно, чтоб результаты перешли в

зеленую зону

Прошу сразу  говорить сколько  по  времени и  по  бюджету   оцениваете  проект.

 

WordPress
6 лет назад
pupkin1
Иван 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров