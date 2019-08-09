Поменять блоки при оформлении заказа opencart

Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только ...