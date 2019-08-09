Поменять блоки при оформлении заказа opencart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

стоит модуль "Заказ и регистрация Simple" (простое оформление)

Нужно поменять отображение привести в нормальный вид, как должно быть прикрепил картинки 

Opencart
6 лет назад
sapluwka
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Быстрое выполнение, все четко по ТЗ без каких либо проблем, всем рекомендую
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад