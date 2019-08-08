Добрый день! Необходимо внести доработки на сайт на WP. Есть готовый сайт на WP, необходимо создать личный кабинет на основе дизайн макета, со следующими функциями: 1. Авторизация/регистрация; 2. Оплата; 3. ...
Доработки по Битрикс
Приветствую
Нужно сделать доработки по сайту на Битрикс: по корзине/оформлению заказа, по Модулю пользователя/личного кабинета,
оптимизация работы сайта
В каких-то моментах нужно будет работать с версткой
Ищу именно исполнителя, компании просьба не писать
Дам вам ТЗ для изучения
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