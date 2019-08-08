Доработки по Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки217 просмотров

Приветствую

Нужно сделать доработки по сайту на Битрикс: по корзине/оформлению заказа, по Модулю пользователя/личного кабинета,

оптимизация работы сайта

В каких-то моментах нужно будет работать с версткой  

Ищу именно исполнителя, компании просьба не писать 

Дам вам ТЗ для изучения

6 лет назад
karlsonfly
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров