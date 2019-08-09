Laravel надеть верстку, доработать функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок389 просмотров

Laravel надеть готовую верстку на почти готовый фронт, доработать функционал.

Подробное ТЗ кандидатам.

Laravel
6 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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