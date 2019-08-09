Скрип (вэб программа) для администратора сообщества ВКонтакте

Смысл скрипта скопировать часть функций сети ВКонтакте, которые предоставляются администратору сообщества (размещение постов, работа с комментариями), при этом ограничив его возможности (запретить удаление подписчиков, просмотр статистики сообщества, редактирование и удаление отправленных сообщений).

Вход в скрипт пользователя (администратора сообщества) осуществляется по паре логин и пароль заданным данным владельцем хостинга (сервера). Все действия авторизованный пользователь производит от имени сообщества ВКонтакте. Скрипт автоматически авторизовывается под страницей ВКонтакте, которая имеет администраторские права на сообщество ВКонтакте от имени которого будет совершаться действия пользователя, авторизационные данные задаются владельцем хостинга (сервера). Пользователь к этим данным доступа не имеет и обладает данными только на собственную авторизацию на сайте скрипта.

Пользователь, выполняющий функции администратора находясь на сайте скрипта может:

- Видеть стену сообщества (читать посты) аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте;

- Добавлять новые записи в сообщество (добавлять к ним фотографии, видео, документы, опросы и т д), аналогично тому, как это организовано в сети ВКонтакте, в том числе и отложенные записи (задавать время размещения записи);

- Видеть отложенные записи (аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте);

- Удалять ранее размещенные записи;

- Редактировать ранее размещенные записи (аналогично тому, как это сделано ВКонтакте);

- Отвечать на комментарии от имени сообщества (аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте);

- Удалять комментарии (ветки комментариев), аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте;

- Видеть и отвечать на сообщения сообществу (видеть новые, поступающие сообщения, так, как это происходит ВКонтакте), без возможности удаления или редактирования собственных сообщений;

- Работать с черным списком сообщества аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте.

- Видеть раздел «обсуждения», заходить в них аналогично тому, как это сделано ВКонтакте; создавать обсуждения аналогично тому, как это сделано ВКонтакте;

- Видеть, добавлять видеозаписи сообщества, а также фотографии сообщества, альбомы сообщества;

Скрипт ограничивает возможности пользователя к:

- удалению подписчиков сообщества;

- получения доступа к статистике сообщества;

- редактированию раздела Контакты.

Поскольку очень много автоматических откликов, пожалуйста, напишите в отклике что вы не бот и действительно ознакомились с проектом. Благодарю за понимание.

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