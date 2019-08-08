Интеграция робокассы с компонентом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки191 просмотр

Добрый день. 

Нужно интегрировать робокассу с компонентов CMS Joomla 3x 

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Joomla
6 лет назад
lapshins
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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