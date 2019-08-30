Работы по сайту на 1-с Битрикс

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Завершен2 заявки215 просмотров

Перенести сайт www.windsor.education на домен windsor.fgpr.ru и сверстать новые блоки, отличные от текущего сайта

6 лет назад
mhz20005
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$95
17 дней
Профессиональный программист - делает задачи качественно. Всегда на связи и открыт к сотрудничеству по всем вопросам
Своевременная оплата. Четко поставленные задачи. Оперативная проверка. Приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад