Laravel надеть готовую верстку на почти готовый фронт, доработать функционал. Подробное ТЗ кандидатам.
Сделать правки на сайте Joomla
http://dvfu-english.ru/(версия для компьютера и мобильная)
Главная страница
1 – на маленьких экранах в шапке съедается последнее слово,надо исправить это.
2 – убрать один телефон, вместо него вставить еще один адрес: Алеутская, 61а (ост. Покровский парк)
3 – убрать эту кнопку вообще
4 – переименовать в Cambridge Assessment English
(это меню есть на всех страницах сайта)
1 – сделать пробелы между строчками чуть больше (чтобы буквы в одной фразе не наезжали друг на друга)
2 – вместо фото добавить видео: https://youtu.be/4RN_f6bnDN8
На маленьком экране вот так выглядит карусель фото, одно или два уезжает за линию экрана, это тоже надо поправить.
Этот блок полностью переделать
Образование и развитие
[table]
Photo 1 main
· Учитесь за границей
· Успешно сдавайте международные экзамены
· Расширяйте кругозор
· Читайте книги и смотрите фильмы в оригинале
[/table]
Общение и путешествия
[table]
· Экономьте на билетах и гостинице
· Посещайте самые интересные места в поездках
· Совершенствуйте навыки деловой переписки
· Заводите новых друзей
Photo 2 main
[/table]
Работа и карьера
[table]
Photo 3 main
· Растите по карьерной лестнице
· Получите престижную работу в России и за рубежом
· Повышайте свою квалификацию
· Выбирайте работу по душе
[/table]
Кнопка «Записаться на обучение» так и остается.
Здесь должно быть 6 фото, три вверху и три внизу. Они должны быть одинаковыми по размеру, сейчас они все кривые и косые, хотя в настройках у
них стоит один и тот же размер.
Фото 1 заменить на Photo main 4
Добавить фото 6: Photo main 5
Текст под фото 6:
Тестирование по английскому языку
1. Тестирование на уровень владения английским языком по шкале CEFR
2. Международные экзамены Cambridge Assessment English
3. NEW Экзамен ДВФУ с выдачей сертификата
Этот блок переделать. Информация остается та же, убрать фон этот, фотку, а преимущества сделать пунктами с какими-то символами каждый. 3
пункта в строку, всего 9 пунктов в три строки.
типа такого
Этот блок убрать полностью.
О нас
Убрать тот ролик, что там стоит, и вставить этот ролик: https://www.youtube.com/watch?v=Gf6ad0eY2KU
Экзаменационный центр
Почему-то кнопка выглядит так:
(во 2-4 программах)
а должна так:
(в 1 программе)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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