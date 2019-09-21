Сделать правки на сайте Joomla

http://dvfu-english.ru/(версия для компьютера и мобильная)

Главная страница

https://c2n.me/42YRmwn.png

1 – на маленьких экранах в шапке съедается последнее слово,надо исправить это.

2 – убрать один телефон, вместо него вставить еще один адрес: Алеутская, 61а (ост. Покровский парк)

3 – убрать эту кнопку вообще

4 – переименовать в Cambridge Assessment English

(это меню есть на всех страницах сайта)

https://c2n.me/42YRqwl.jpg

1 – сделать пробелы между строчками чуть больше (чтобы буквы в одной фразе не наезжали друг на друга)

2 – вместо фото добавить видео: https://youtu.be/4RN_f6bnDN8

https://c2n.me/42YRvk1.jpg

На маленьком экране вот так выглядит карусель фото, одно или два уезжает за линию экрана, это тоже надо поправить.

https://c2n.me/42YRBgu.jpg

Этот блок полностью переделать

Образование и развитие

[table]

Photo 1 main

· Учитесь за границей

· Успешно сдавайте международные экзамены

· Расширяйте кругозор

· Читайте книги и смотрите фильмы в оригинале

[/table]

Общение и путешествия

[table]

· Экономьте на билетах и гостинице

· Посещайте самые интересные места в поездках

· Совершенствуйте навыки деловой переписки

· Заводите новых друзей

Photo 2 main

[/table]

Работа и карьера

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Photo 3 main

· Растите по карьерной лестнице

· Получите престижную работу в России и за рубежом

· Повышайте свою квалификацию

· Выбирайте работу по душе

[/table]

Кнопка «Записаться на обучение» так и остается.

https://c2n.me/42YRJJO.jpg

Здесь должно быть 6 фото, три вверху и три внизу. Они должны быть одинаковыми по размеру, сейчас они все кривые и косые, хотя в настройках у

них стоит один и тот же размер.

Фото 1 заменить на Photo main 4

Добавить фото 6: Photo main 5

Текст под фото 6:

Тестирование по английскому языку

1. Тестирование на уровень владения английским языком по шкале CEFR

2. Международные экзамены Cambridge Assessment English

3. NEW Экзамен ДВФУ с выдачей сертификата

https://c2n.me/42YRWaP.jpg

Этот блок переделать. Информация остается та же, убрать фон этот, фотку, а преимущества сделать пунктами с какими-то символами каждый. 3

пункта в строку, всего 9 пунктов в три строки.

https://c2n.me/42YS1gY.jpg

типа такого

https://c2n.me/42YS7nN.jpg

Этот блок убрать полностью.

О нас

Убрать тот ролик, что там стоит, и вставить этот ролик: https://www.youtube.com/watch?v=Gf6ad0eY2KU

Экзаменационный центр

Почему-то кнопка выглядит так:

https://c2n.me/42YSFi5.png

(во 2-4 программах)

а должна так:

https://c2n.me/42YSEM9.png

(в 1 программе)