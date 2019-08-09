Настроить кросспостинг в facebook

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Настроить кросспостинг в facebook с новостного сайта на ворпресс

плагин https://wordpress.org/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/

Все акки созданы уже. 

Приступить нужно сразу. Цена 15$, опыт подобных работ

С выбранным исполнителем общаемся по скайпу. Наличие скайпа обязательно!

6 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Валентин подсказал более приемлемый вариант. Чувствуется профессионализм)) Настоятельно рекомендую!
Все отлично, очень приятный заказчик ) Был рад помочь с проблемой

Заявки фрилансеров

TinBoyko
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад