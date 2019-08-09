Laravel надеть готовую верстку на почти готовый фронт, доработать функционал. Подробное ТЗ кандидатам.
Настроить кросспостинг в facebook
Настроить кросспостинг в facebook с новостного сайта на ворпресс
плагин https://wordpress.org/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/
Все акки созданы уже.
Приступить нужно сразу. Цена 15$, опыт подобных работ
С выбранным исполнителем общаемся по скайпу. Наличие скайпа обязательно!
Выбранный исполнитель
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