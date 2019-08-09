Доработка сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок555 просмотров

Выполнить некоторые требования от тинькофф банка. Сама оплата уже подключена.

Не работает создание новых услуг. И нет возможности выйти из личного кабинета

WordPress
6 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров