Laravel надеть готовую верстку на почти готовый фронт, доработать функционал. Подробное ТЗ кандидатам.
Доработка сайта на WP
Выполнить некоторые требования от тинькофф банка. Сама оплата уже подключена.
Не работает создание новых услуг. И нет возможности выйти из личного кабинета
Заявки фрилансеров
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